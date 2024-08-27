美式賣場好市多（Costco）為全球零售業老三，僅次於沃爾瑪與亞馬遜，在全球擁有超過800家分店，已成為許多人生活不可或缺的一部分，但身為消費者的你，有發現每次去好市多都花得比預期還要多嗎？好市多高層親自解析，商場內的2大手法，高CP值與特殊性商品兼具，讓你忍不住打開荷包。

財經媒體The Street報導，好市多讓消費者完全投入購物，除了提供高CP值的食品雜貨與家居用品之外，好市多還積極創造「尋寶」的購物感受，以食品類別來說，推出異國食品、香料或冷凍食品，刺激消費者的好奇心與購物慾，類似的操作幾乎在各種商品類別都能看到。

執行長Ron Vachris曾在財報會議上提到，我們的採購與商品團隊讓賣場變得很有吸引力，「你可能聽過這句話，進來時原本只打算花100美元，但最後卻花了300美元。」

好市多發揮在全球擴點的優勢，在各地引入異國商品收到良好效果，Ron Vachris表示，「當我們引入在台灣、韓國或英國獲得成功的商品時，為消費者帶來興奮感，快速觸發信任與衝動消費，最後將額外的商品添加到購物車中，這對我們來說是一個巨大的勝利。」