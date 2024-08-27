大陸國產首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》甫開賣就傳捷報，上線4天銷量已突破1000萬套，預估銷售額達128億元台幣。但遊戲並未在台灣Playstation Store（PSN）上架，外傳是政治因素影響。數位發展部數位產業司表示，此事無關政治，純粹是程序問題，送件後若資料完整，1個月內就可上市。

大陸遊戲開發商「遊戲科學」打造的3A大作《黑神話：悟空》上線就引發熱議，但此前遊戲科學就曾表示，確認不會針對台灣這邊推出繁體中文版的PS5實體光碟，也不會上架台灣Playstation Store（PSN），變得台灣玩家想要遊玩這款遊戲的話，只能連線香港PSN購買，或在電腦上用Steam購買遊玩。

據《中央社》報導，外傳《黑神話：悟空》「台灣仍無法玩到」，引發民眾質疑政治力介入導致上架卡關，數發部數產署說明，大陸遊戲開發商開發的遊戲，依兩岸人民關係條例及遊戲軟體分級管理辦法，要求應授權台灣代理商在台營運；不過台灣代理商須於上市前，繳交代理合約、代理營運聲明書、公司資訊說明與伺服器流向檢測報告（金流、個人資料、帳號申請、遊戲進行中的資料流向）。經查台北市電腦公會設立的數位娛樂軟體分級查詢網，該遊戲已有台灣代理商泰坦育樂股份有限公司於7月31日登錄遊戲資訊，台北市電腦公會已請業者依照中國大陸遊戲代理程序進行送件，但直至8月23日，業者未提交代理證明相關文件。

依中央社報導，數發部數產署副署長林俊秀表示，此事無關政治，純粹是程序沒走完，過去也有其他中國遊戲上架，如果有政治問題，早就會發生了。只要業者將文件送達，便會審核相關資料，包含代理合約、分級及資安等規定，若資料完整，不必1個月就可上市。

另據CTWANT引述家用遊戲主機業界的資深人士透露，《黑神話：悟空》主要卡在大陸遊戲必須接受資安審核，才能上架台灣PSN，而審核流程「資安實驗室認證急件約一週，電腦公會審核合約文件約兩週，再加上其他行政流程，至少也需要一個月以上的時間」，但台灣不會阻擋大陸遊戲，「照流程送審就好，因為審核不是審遊戲內容，是審核有沒有奇怪的金流或是封包傳回中國」，單純就是《黑神話：悟空》來不及趕在正式發售前完成資安審核，所以直接放棄。

另因PS5實體版光碟發行，整體流程至少要3個月以上，該資深人士表示，遊戲科學是首次接觸實體遊戲發行恐要更長時間，因此在全球都沒有發行實體版，且遊戲科學也擔心，若要配合PS5實體版和PSN上架延後上市，會錯過暑假最後檔期影響銷量。