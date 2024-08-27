「社交圈美魔女」名媛錢德月有過兩段婚姻，早年她與三和耐火工業董事長董紀廷（原名董建三）結婚17年，生下愛女董若彤（Tiffany）；2011年兩人離婚後，錢德月又與Tiffany同學的爸爸Peter結婚，但僅維持了1年2個月就劃下句點。如今董若彤已經27歲，趕進度宣布即將要結婚了，上月她被男友求婚成功，近日曬出穿婚紗的照片，可說是超車最有名的名媛二代，也就是孫芸芸的女兒廖思惟。

董若彤遺傳了媽媽的美貌，還有178公分的高䠷身材；從外國念書回台後一度參加選秀節目，但節目結束後沒出道。錢德月當時解釋：「女兒太內向，不像我聒噪，她不太適合演藝圈。」而董若彤過去最有名的緋聞對象，是歌手周興哲哥哥周予天。分手後董若彤常曬出與新男友合照，但沒多提對方身分。

董若彤曬出試穿婚紗照片。（圖／翻攝自tiff.tong IG）

董若彤曾大方放閃。（圖／翻攝自tiff.tong IG）

上月，男友單膝下跪高調舉行求婚儀式，讓董若彤點頭決定嫁了，錢德月也分享女兒被求婚成功的合照，說：「心肝寶貝，小時候是你黏著媽媽，長大後是媽媽黏著你～那以後是媽媽黏著你們倆寶喔。」並虧女婿「別怕呦」，且祝福女兒、女婿永遠幸福快樂。

過去錢德月本身常因為緋聞躍上新聞版面，除了兩段婚姻外，她還傳出與王世均、洪曉蕾婚姻有關連。2021年錢德月被拍和70歲富商熱戀還過夜，兩人約會很樸實親民，一同夜遊騎單車。當時求證她本人，她僅稱兩人是朋友，事後在IG限時動態回應：「謝謝大家這麼關心我，我會好好的」，疑似默認。

錢德月與女兒董若彤感情親密。（圖／翻攝自carolchien17 IG）