WeMo獲得台灣大哥大暨其他天使機構投資人青睞，WeMo執行長劉于遜表示，獲得台灣大哥大暨其他天使機構投資人的大力支持，未來公司將成為EV100計畫中電動車生態圈的一環，共同打造節能永續的全新生活樣態。WeMo Scooter自9月1日起將提供全台台灣大哥大4G新申辦/續約/攜碼用戶，都能免費體驗WeMo PASS兩個月，讓共享服務能深入到每一位用戶的生活中。

台灣大哥大商務長林東閔表示，本次策略領投WeMo，代表台灣大哥大實踐淨零的決心，支持WeMo進軍台中、台南，以及全台17台鐵、高鐵站外站點租還的環島縱貫線計畫，從消費者端驅動低碳交通轉型，具體落實台灣大哥大在EV100倡議中「以共享取代購買，推廣純電汽機車共享服務，降低碳排量」的加碼行動，未來也將結合行動服務優勢，擬計畫推出員工私人用車換購電動汽機車之補貼專案，完整「EV100電動車生態圈」，擴大減碳影響力。

WeMo正式邁向第九年，於今年三月推出二代車款WeMo Fly後，在用戶體驗及營運皆創造新高點。WeMo執行長劉于遜表示，推出WeMo Fly新車後，平均每台車均車貢獻比提升40%；同時在日租表現上，因WeMo Fly續航力高及優異的用戶騎乘體驗，更讓WeMo Fly平均每台車在日租、小時租營收表現屢創新高。

此外，WeMo更搶先於8月20日推出全台 17 站點租還「環島縱貫線」服務，成為駐點最多城市的共享與租賃機車業者，用戶可於基隆、屏東、苗栗、宜花東等城市之台鐵、高鐵站外進行站點租還，搭配全台機車日租最低價349元方案。WeMo同步預告今年9月份將再拓點推進新城市—台南府城，將共享服務擴及全台五都。