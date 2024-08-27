內政部國土管理署辦理「112年度全國公共汙水處理廠營運評鑑」，宜蘭縣政府所轄宜蘭地區水資源回收中心與新北市等縣市共同榮獲優等佳績，是六都以外唯一獲評優等的縣市。

宜蘭縣政府表示，內政部國土管理署（原內政部營建署）為提升公共汙水處理廠的營運績效，2011年起辦理「全國公共汙水處理廠營運評鑑作業」；宜蘭地區水資源回收中心自評鑑制度施行以來，分別於2014、2018及2023年被挑選評鑑，評鑑等第從前兩次甲等的成績到評鑑優等，可見縣府對於水資源回收中心的維護管理作業格外重視。

水利資源處表示，汙水處理廠評鑑5大面向分別為「管理」、「操作」、「維護」、「水質檢驗」及「績效展現」，總計有33項評分標準，藉此評比各縣市汙水處理廠的營運績效。

水利資源處表示，汙水下水道建設是城市進步的象徵、永續發展的指標，縣長林姿妙上任後積極推動縣內汙水下水道建設，除嚴格要求工程執行進度、安全及品質，同時盡心督促縣內2座水資源回收中心的營運及管理；目前縣內已有宜蘭及羅東等2大汙水下水道系統營運中，累計接管用戶超過6萬戶，並已順利向中央爭取建設經費31億元開辦蘇澳汙水下水道系統，未來可逐步改善環境衛生及提升生活品質。