民進黨立委27日在台北開記者會，指桃園市府捷運站命名活動結果粗糙，17站有4站以「中正」命名，斥張善政惡搞民主。市長張善政對此表示，因桃園、蘆竹車站沿著中正路和中正北路開闢，就像北捷也有很多忠孝XX站和南京XX站，這是捷運命名慣例，且站名都是經過評議委員會審查通過的決議，呼籲大家不要過多聯想。

「沒有什麼好奇怪的！」張善政說，捷運站名的最後定案，是經過一個評議委員會的審查、通過，其中大家看到「中正」比較多，是因為在桃園、蘆竹有中正路跟中正北路，就像台北的捷運，忠孝東路和南京東路沿線的捷運站，都有忠孝XX或是南京XX站，這是捷運命名的慣例，請大家不用過多聯想。

張善政也解釋，有些站名票數比較高卻沒有使用，是考量當地特殊的原因，像是桃園夜市，並不是永久桃園夜市的位置，將來若干年後有可能會遷移，總不能桃園夜市遷移後即把站名改掉。另外藝文特區跟旁邊的一站太近，所以把2站名字合併，這都是有當地特殊的理由，重申都經過評議委員會審慎的評估、討論過，才會做出最後的決定。