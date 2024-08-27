The mother of Ukrainian pilot Juice got into an F-16 fighter jet instead of her son on the anniversary of his death 💔💔💔 pic.twitter.com/StpcsZWU3m — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) August 25, 2024

烏克蘭空軍可能在最近的一段影片中，意外暴露了F-16戰機的據點。這段影片原本在紀念英勇犧牲，代號「果汁」（Juice）的知名王牌飛行員皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov）少校。然而，卻似乎「無意中」洩露，這些F-16戰機部署在烏克蘭西部伊凡諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankovsk）州科洛米亞（Kolomyia）軍用機場。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）26日報導，烏克蘭武裝部隊空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）8月25日公開了一段錄影，以紀念皮爾希契柯夫犧牲奉獻1周年。事實上，當初他會獲得「果汁」這呼號，是因為在美國加州空軍國民兵一起受訓時，他對果汁的喜好勝過酒，而在美國和烏克蘭朋友間成為輕鬆談笑的話題。

在感人肺腑的場景中，歐勒什丘克履行了在「果汁」告別式上的承諾，讓皮爾希契柯夫的母親莉莉亞（Liliia）坐進F-16戰機的駕駛艙。而這真摯的舉動象徵「果汁」駕駛這些先進戰機的夢想，他生前一直不屈不撓，倡議烏克蘭空軍現代化，並強調需要像F-16這樣的先進戰機。

據悉烏克蘭媒體在公開F-16戰機的錄影之前，雖採取了廣泛措施，來模糊敏感信息。然而，一個關鍵疏忽，卻仍讓俄羅斯分析人員得以精確定位這些戰機的確切位置。錄影中可識別的特徵顯示，一個坐標為48°53'55.0″N，24°41'02.5″E的在建住宅區，而這住宅區正位於空軍基地旁。

The Ukrainian TV channel that published the F-16 video in Ukraine did an extensive blurring job. Still, it missed one crucial detail that allowed the Russians to pinpoint the location exactly: 48°53'55.0"N, 24°41'02.5"E.



The feature in the screengrab below is part of a… pic.twitter.com/ORut1tdrIp — Venik (@venik44) August 25, 2024

俄羅斯媒體和「軍事紀事」（Military Chronicle）Telegram頻道8月26日報導，俄軍已打擊了據信部署F-16戰機的伊凡諾-弗蘭科夫斯克空軍基地。包括官媒俄羅斯新聞社（RIA Novosti）在內的消息來源說，這次攻擊針對的是存放軍事裝備的機庫，而爆炸發生在烏軍據稱藏匿兩架F-16戰機的區域。此外，塔斯社報導，來自親俄地下抵抗組織的列別傑夫（Sergey Lebedev）透過 Telegram 說，「不僅電力設施遇襲，伊凡諾-弗蘭科夫斯克存放新供應戰機的機庫也被擊中。據地下抵抗組織消息說，那裡藏有兩架F-16」。

「軍事紀事」頻道分享了影片中的畫面，顯示這些戰機駐紮在科洛米亞軍機場。雖然該頻道暗示，這些畫面可能是意外剪入，但也推測，這或許是刻意的計策。有人主張，影片讓人誤以為，F-16只在烏克蘭境內運作，但實際上，這些戰機可能也從鄰近北約國家的機場起飛，增添了一層戰略模糊性。

老實說，將科洛米亞軍機場視為F-16的基地並不特別令人驚訝。長期以來，這設施主要因距俄羅斯邊境較遠，並有加固的機庫，以提供更好的保護，一直被認為是可能部署F-16的地點。