以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）25日交火後，雙方都表示，不希望引發廣泛的全面戰爭，並暗示他們幾個月來最激烈的交火已經結束。然而，以色列與哈瑪斯的衝突已經持續超過10個月，使國內經濟陷入困境。而國際信評機構也調降以色列的信評等級，一些經濟學家看不下去，呼籲政府停止戰爭。

ABC新聞報導，以色列國內的經濟狀況不佳，儘管總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）試圖緩解大眾的擔憂，稱經濟損失只是暫時的，但以哈之間的血腥衝突，傷害了國內數以千計小企業，以致國際社會失去了對以色列這個經濟體的信任，以國曾被視為充滿創業活力。對此，有一些主要經濟學家表示，停火是止損的最佳方式。

以色列前央行總裁、耶路撒冷智庫以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）副主席佛勒格（Karnit Flug）說：「（以國）經濟目前面臨極大不確定性，這與安全形勢有關，包括戰爭將持續多久、戰爭強度多大，以及衝突是否會進一步升高。」

這場曠日廢時的衝突造成了以色列嚴重的經濟壓力，包括重建成本、受害者家屬，以及巨額軍費開支。而戰爭也衝擊了以色列的旅遊業，一名導遊目前只能依靠積蓄過活，他說：「我們需要在今年年底前結束戰爭。如果再持續半年的話，我不知道我們還能撐多久。」另外，一名古董商的店舖空無一人，他表示，現在的生意比COVID-19大流行期間更糟。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）8月稍早將以色列的信用評級從A+下調至A，惠譽在報告中警告，「我們認為加薩衝突可能延續至2025年」。

為以色列總理及政府部門提供諮詢服務長達數十年的經濟學家舍寧（Jacob Sheinin）認為，用於戰爭的總成本可能多達1200億美元（約新台幣3兆8000億元），相當於以色列國內生產毛額（GDP）的20%。舍寧說，幫助以色列經濟復甦的最佳方法就是結束戰爭，「如果我們固執地持續進行這場戰爭，我們將無法（幫助經濟）復甦」。