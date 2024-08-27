0403花蓮強震重創地方觀光，花蓮縣政府除祭出振興方案刺激國旅市場，也積極和東南亞旅行業者合作推出直飛包機，迄今已營運4架次並載運900名旅客直抵花蓮旅遊，30日更將迎接「胡志明－花蓮－富國島」包機直飛路線，預計吸引逾170位越南旅客到花蓮觀光，花蓮也有230位鄉親體驗首次從花蓮直飛富國島的便利性。

縣府觀光處指出，今年4月已成功促成4架次從東南亞國家直飛花蓮的包機，包含4月9日「汶萊－花蓮包機」、4月12日「泰國曼谷－花蓮包機」、4月27日「越南河內－花蓮包機」，以及7月5日「花蓮－越南峴港包機」，共載運近900名旅客直抵花蓮旅遊。

觀光處長余明勲表示，今年縣府已成功引進4架國際直飛包機，且均不受地震影響，正常飛抵花蓮，8月30日至9月3日將再度與越南當地旅行業者合作，推出「花蓮－越南直飛包機」，並特別採取「胡志明－花蓮－富國島」飛行路線。

他說，此次包機飛行路線連接越南2大城市與花蓮，預計吸引約172名越南遊客搭乘越捷航空A321包機，直抵花蓮展開為期5天4夜的旅程，花蓮也有230名鄉親藉此直飛富國島旅遊，進一步促進花蓮旅遊產業的發展與國際知名度的提升。

余明勲指出，縣府近期透過多種方式提升花蓮直航包機的市場競爭力，包括爭取中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」補助年限至明年底、0403地震後爭取獎助金額提高；縣府也提供包機補助，藉由直飛的便利性和創新性，連結3座城市，提升花蓮的國際能見度與觀光產值。

他強調，未來將繼續推廣花蓮至日本、韓國及東南亞各國，包括馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國及越南等的國際直航計畫，希望能吸引更多國際旅客道到訪花蓮，讓「花蓮走向世界，世界走進花蓮」，共同體驗在地獨特的自然景觀與人文魅力。