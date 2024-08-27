國防部今（27日）表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機15架次與7艘共艦擾台，包含9架次逾越海峽中線。國防部也公布，山西太原衛星發射中心將於29日發射火箭，預計將飛往西太平洋，並經過我國防空識別區。

國防部27日公布台海共機航跡圖。(國防部提供)

從國防部今(27日)上午公布共機航跡圖顯示，國軍偵獲共機15架次、7艘共艦擾台，其中有9架次主、輔戰機、越過中線，進入北部、中部、西南、東部空域。國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。