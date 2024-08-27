行政院8月22日核定潛艦國造計畫，將投入2840億元的預算，籌建量產7艘潛艦，預料立法院下會期將就此進行攻防。國民黨立委馬文君指出，烏克蘭戰爭已經顯示未來是無人載具的時代，但我們建造的柴電潛艦，已經多次被評為上世紀的技術水準，最後一艘卻要造到2040年。

馬文君一一點出潛艦國造問題，首先，原型艦「海鯤號」仍在岸測，預計9月才要開始海測，先是浮航各項科目，通過後才是潛航測試。以潛艦國造小組規畫的期程，「海鯤號」要到2025年才交艦。原型艦還未通過測試，甚至還未測試，就急著一次編列後續7艘預算的道理是什麼？如果測試不過，後續7艘要怎麼造？

且日前面對外界質疑，軍方一再宣稱，原型艦「海鯤號」造價不是500多億元，而是僅約300億元，多出來的是廠房等硬體建設。馬文君質疑，結果7艘量產艦，預算編了2840億元，平均每艘約400億元，量產艦明明不需要再新建廠房，竟然比原型艦還要貴？這帳又是怎麼算？

馬文君也指出，放眼全球，有能力有技術的大國，都在打造戰略核潛艦，而烏克蘭戰爭顯示的是，未來戰爭將是無人載具的天下，但我們建造的柴電潛艦，已經多次被評為上世紀的技術水準，最後一艘卻要造到2040年。

馬文君憂心那時的台海情勢，那時的戰爭樣貌與那時的武器水準將會是什麼？國防部可否給個說法，說服國人，柴電潛艦仍有需求？她強調，她絕對支持增加國防預算，但正因為支持增加，就必須更嚴格把關，錢要花在刀口上，請國防部回答相關疑點，再談預算。