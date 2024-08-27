台北市警大同分局警備隊前警員李權桂，涉嫌包 庇越南籍小三吳喬莉經營越南地下彩券賭博，並為吳女偷查外籍女子個資，協助業者討債、確認賭客身分，台北地檢署今依洩密、圖利、賭博等罪起訴李員、吳喬莉、組頭及員工共5人。

50歲李男在警備隊服務15年，透過原為越南籍的吳女結識她在台同鄉，包括經營「越南彩」的地下簽賭業者，涉嫌自2020年起利用警局內部電腦，連上「警政知識聯網」查詢越南女子、歸化台籍的新二代個資，藉以確認住址，讓業者掌控行蹤，用於討債、確認賭客身分等。

台北市大同分局去年接獲檢舉，50歲警備隊警員李權桂和越南籍女子吳喬莉有婚外情，吳女在台北市萬華區開設養生館，疑似也經營網路博奕。李員被控涉嫌為吳女利用警用查詢系統查詢賭客等民眾個資後，將個資外洩給吳女。

大同分局經調查後，與台北市警局督察室、警政署督察室、台北市刑警大隊等共組專案小組偵辦，報請台北地檢署指揮偵辦，今年6月發動搜索，帶回李員涉吳女到案，初步查出李男3年來查詢數十筆資料，訊後將李男及吳女移送北檢複訊，檢方聲押李、吳2人獲准。