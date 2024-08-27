勞動部日前公告開放旅宿業聘僱副學士以上僑外生，從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作，28日起上路實施。（勞動部提供／蔡佩珈台北傳真）

疫後景氣回溫，各產業缺工，勞動部日前公告開放旅宿業聘僱副學士以上僑外生，從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作，28日起上路實施，另外，年底前將跨部會協商修法，建立僑外生個人工作許可制，擴大留用僑外生。

目前僑外生每年畢業約1.3萬人，勞動部說明，僑外生及雇主多反映，擔心受僑外生評點制額滿，影響無法留台工作、雇主僱用意願低，建議取消配額上限，後經行政院跨部會協調，勞動部鬆綁法規，8月1日起修法取消僑外生每年評點配額人數上限，並鬆綁僑外生評點制項目點數，僑外生綜合評點學歷、薪資、工作含實習經驗、語文能力等項目總分200分達70分以上，就可留台從事白領專業工作。

勞動部指出，交通部觀光署評估國內缺乏在旅宿業從事房務、清潔、訂房、接待或旅宿所屬餐廳外場等工作人才，並考量僑外生有許多優秀人力，經跨部會共同討論，認為擴大留用畢業僑外生對產業經濟更有助益。

勞動部表示，已在8月26日公告，開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數30％計算名額，向勞動部申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，8月28日起即實施。

勞動部說明，畢業僑外生資格為我國大專院校副學士以上學位，且接受過國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。

勞動部表示，預計年底前跨部會協商朝向修法建立畢業僑外生個人工作許可制度，以延攬外國人才工作及永久居留，提高我國國際競爭力。

另外，勞動部補充，許多產業反映缺工，比如缺乏醫院照護輔佐人力、物流倉儲理貨人力、貨車駕駛及助理人力、公路及市區汽車客運駕駛及安全管理人力等，後續將由國發會、勞動部、衛福部、經濟部及交通部跨部會，共同評估運用僑外生人力解決缺工。