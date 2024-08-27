美股道瓊指數週一（27日）上漲0.16%，收在41240.52點，創下歷史新高，S&P 500距離7月創下的歷史高點差距亦不到1%，但前大摩首席股票策略師亞當·派克 （Adam Parker）警告，股市現在的定價已過於完美和樂觀，「美股正出現一隻罕見的熊」。

派克示警，美股現在的定價過於完美和樂觀，這與他認為的成長放緩前景背道而馳。他預計道瓊工業指數企業第4季和2025年的獲利預期將在秋季下修，原因是消費者支出疲軟。

派克續指，2025年S&P 500指數企業收益預測為254美元，相比普遍預期的279美元還低9%。

派克建議，投資人要避開銀行和房地產等，這些看起來很便宜，但今年夏天已強勁反彈的行業，他較推薦買入醫療保健和人工智慧半導體股，及必需消費品公司。

前摩根大通、安聯環球資深分析師，投資資訊網站BullAndBearProfits創辦人Jon Wolfenbarger亦認為，經濟衰退迫在眉睫，考慮到目前股市估值較高，S&P 500500指數可能會從目前的水準暴跌7成。