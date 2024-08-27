Apple這次發表會的主題為「It’s Glowtime.」，無論是文字、圖片都相當繽紛，除了可能暗示iPhone 16系列會推出的新配色，亦可能代表這次新品會相當精彩。綜合先前傳聞，Apple將在秋季發表會上推出iPhone 16全系列新機，十週年的Apple Watch大改版、AirPods也可能會在這次活動中迎來新版本。

先前天風國際證券分析師郭明錤指出，根據台積電(2330)「我們沒有看到出貨成長突然增加」，以及大立光(3008)「今年高階機型訂單跟去年差不多」，這兩大Apple關鍵供應商的說法，他的理解是，的確有特定供應商看到2024下半年iPhone 16訂單增加，但從EMS/組裝的角度看，iPhone 16訂單並沒有太大變化，約為8700萬支，甚至是略低於2023下半年iPhone 15約9100萬支的訂單量。

AI是今年智慧型手機復甦大趨勢，市場認為Apple Intelligence推出是iPhone 16訂單增加的原因，但必須注意到，Apple Intelligence的Beta版本僅率先提供給美國用戶測試，且Apple Intelligence Siri僅支援英語，故究竟能帶動多少銷量仍有待觀察；另外，中國市場對iPhone的購買態度也將是一大觀察指標。