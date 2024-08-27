路透社今（27）日引述我國防部內部報告，指出中國大陸解放軍2023年在西太平洋進行的軍事演習行動，一共耗資達153億美元（約新台幣4879億元），約佔當年度整體國防預算7％，這筆數字也相當於我2023年軍事預算的85％。

路透社引述的我國防部報告，是一份未公開的內部研究，報導指出，隨著解放軍不斷升級在該區域的軍事存在，這份研究為解放軍的軍事支出提供少見觀察。

一名匿名我高階官員透露，這份報告揭露了解放軍分配資源的邏輯，「他們耗費大量資源試圖控制第一島鏈以西」。

我國防部於5月彙整解放軍在渤海、東海、台灣海峽、南海及西太平洋的軍事行動情資，報告統計解放軍在這些區域的空軍及海軍任務，並預估每個行動下，每小時耗費的燃料及其他消耗品成本，最後計算出總成本達153億美元（或1100億人民幣），上述成本包含維護、修復及人力支出。

畫面為中國大陸解放軍2023年進行環台軍演。

3名接受彙報的匿名我官員透露，這份報告旨在協助我決策者了解北京如何分配各地區的軍事資源，以此衡量我與北京之間的意圖及能力「差距」，他們表示，比較軍演支出及中國經濟狀況，能協助台灣評估風險。

路透社估算，1100億人民幣相當於2023年台灣國防預算的85％，佔中國大陸2023年總軍事支出1.55兆人民幣的7％。

專家指出解放軍軍事支出通常並不透明，前海軍艦長呂禮詩評論「這就像一個黑洞」，因為解放軍國防預算並未列出每一項支出，「你可以判斷趨勢，但你無法得知細項是什麼」。

專家也提到，難以直接比較不同國家的軍事支出，例如目前沒有美軍2023年在這類行動上的支出數據，不過美國國防部已提議2025年在太平洋威懾計畫上投入99億美元（約新台幣3159億元），該計畫旨在對抗大陸軍事建設。

解放軍海軍在海上航行170萬小時

這份報告顯示，包括殲-10戰鬥機、轟-6轟炸機和無人機在內，解放軍軍機2023年一共在該區域飛行超過9200次，飛行時間相當於2.9萬小時；包括航母、驅逐艦在內，解放軍海軍一共出航逾7萬次，海上停留時間超過170萬小時，當中40％時間位在南海，約20％在東海，將近15％在台灣海峽。

中國大陸解放軍5月在台灣周邊展開為期2天的「聯合利劍-2024A軍演」。

「聯合利劍-2024A軍演」軍演耗資4.2億台幣 未含人力、維護

賴清德總統上任後，解放軍也於5月在台灣周邊展開為期2天的「聯合利劍-2024A軍演」，路透社檢視的另一份我內部國防報告顯示，預估解放軍空軍及海軍在燃料及消耗品上花費1317萬美元（約新台幣4.2億元）。3名了解報告的我官員透露，這份報告的評估尚不包含人力成本及維護費用，這2項支出通常是燃料及消耗品成本的3倍。

針對報導，我國防部拒絕評論，僅表示解放軍近年來巨額的軍事投資對區域和平及穩定造成負面影響，不利全球繁榮與發展。中國大陸國防部未回應置評要求。