去年演藝界掀起「＃Me Too」，演員黃健瑋被曾合作過的女演員Mia爆料黃有「乘機性交」情事，黃事後告Mia妨害名譽，台北地檢署偵辦後認為，Mia是將自己經歷PO文，並無誣陷毀損黃名譽的犯意，Mia罪嫌不足，今不起訴Mia。

Mia在去年演藝界掀起「＃Me Too」期間PO文，指2006年黃健瑋曾趁著她服藥意識不清時，與她發生性行為。對此，黃健瑋否認相關指控，提告Mia涉犯妨害名譽，並減少在螢幕前曝光機會。

據了解，檢方調查時，黃不否認雙方有合意發生性行為，並沒有「乘機性交」情事。

另北檢曾於今年5月間依妨害名譽罪被告身分傳喚Mia說明。庭訊後，Mia說，「和許多受害者一樣，我們都還在療傷」、「我希望我能夠好好度過難關，我希望自己能更加堅強。不管結果如何，都尊重法官(指檢察官)的裁決」。

Mia說，檢察官的訊問，讓她想起那樣的往事，也講到很多事情，「對法律而言，對我來說是18年，它不只是一個程序，但這個程序是我的大半生」。

Mia說，「去年到今年，很難熬的一年，我相信對很多受害者而言，媒體的目光也默默淡出MeToo的事件，聚焦在其他地方」。

她說，「作為一個受害者，我很確信，此刻，和許多受害者一樣，我們都還在療傷。而且我們不知道什麼時候會結束我們的傷痛，每一次開庭、每次的訊問、每一次的諮商，所有東西都重複一次，一個晚上的事情、一天的事情，就這樣重複了千百次，在這一年之內」。

她強調，「我希望我能夠好好度過難關，我希望自己能更加堅強。不管結果如何，都尊重法官(檢察官)的裁決」。