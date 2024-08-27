新北市新莊區8月26日凌晨發生一起因債務糾紛引發的暴力事件，導致新莊警分局展開緊急圍捕行動，最終成功在2個地點同時逮捕4名涉案嫌犯。

事件發生於26日0時許，地點位於新莊區新泰路與公園路交界處。轄區警方接獲報案稱，現場疑似發生糾紛。新莊警分局立即派遣快打警力到場，並由偵查隊長徐子胤指揮處理。

嫌犯持有的鞭炮。（新莊警分局提供）

經警方調查，該糾紛源自於24歲的李姓男子與20歲的陳姓被害人之間的15萬元借貸糾紛。雙方相約談判，但李嫌卻夥同3名友人，分別駕駛自小客車包圍陳姓被害人。為恐嚇對方，李嫌更故意施放鞭炮，導致被害人駕車逃離，隨後遭嫌犯駕車衝撞。

專案小組隨即展開圍捕行動，並於凌晨1時許分別在新莊區思源幸福路口及中信街口，同步逮捕4名嫌犯。警方在現場查扣1把西瓜刀、1支鋁製球棒及2顆鞭炮。新莊警方訊後，已將4名嫌犯依妨害自由、公共危險、妨害秩序及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。