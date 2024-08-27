中華周一舉行法說會，MG占營收4成比重，市場聚焦MG品牌受國產化的新制要求牽制，產銷量能受限，並拖累既有訂單的交車進度。目前HS和ZS車款訂單採取限量措施，MG4電動車則是暫停接單。此外，由於需投入更多資源於在地化生產，對於中華未來計畫引進新車款或是其他品牌的時程亦會受衝擊。

中華短期下半年營運恐將受到衝擊，法人預估，最大的成長引擎熄火，且在地化比率提升的具體完成時間和成本變化尚未明朗，今年獲利下修，年度EPS從逾1個股本下調至逾8元水準。其一本土法人將目標價下調至83元，維持中立評等；另一家本土法人認為中華因受到政府新政策影響，後續營運展望保守，投資建議同為中立Neutral。

汽車兩大龍頭和泰車、裕隆以及汽車金融裕融周三同日下午舉行法說會，市場同樣聚焦國產化新制影響，而汽車金融領域，9月可望迎來美國聯準會降息，資金成本下調有助於獲利穩健，後續留意資產品質。

經濟部於今年7月30日公布自8月1日起實施「引進大陸品牌汽車之新制作為」政策，要求車廠對於新制上路前已上市車款和即將上市車款，須提出在地化比率承諾且逐年提高，適用於小客車和小客貨兩用車。在地化率要求方面，2023年前取得合格證上市之車款前三年比率分別為20%、30%、35%。2024年取得合格證上市之車款與未上市車款前三年比率分別為15%、25%、35%。