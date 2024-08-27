東台今年航太、車用訂單回溫，電子設備事業因PCB業泰國設廠需求挹注，加上AI等相關應用，動能也相當不錯。上半年電子設備事業營收PCB占比69％、31％來自半導體相關，下半年PCB設備產能滿載，表現有望優於上半年。半導體部分與歐洲大廠合作，也傳出與艾司摩爾建立合作關係，已完成產品驗證開始出貨。電子設備營收2025年占比預計提升到15~20％，目標3年營收占比3成，而來自半導體營收希望占電子設備的5成。

東捷專注於新型雷射應用與雷射微加工技術，將技術應用擴展至MicroLED和半導體產業。與FOPLP相關的包括AOI設備、雷射玻璃載板切割機等，由於面板客戶的FOPLP產品第三季出貨，且後續若產能持續擴充，東捷可望挹注新動能。

東捷第二季營收6.68億元，年減9％，但獲利大幅攀升，稅後淨利0.39億元，較去年同期轉虧為盈，每股盈餘0.24元，上半年每股盈餘0.27元。日前股價表現強勁，公布7月自結數，單月稅後淨利0.47億元，一個月的獲利已經超越上半年的0.45億元，下半年邁入傳統旺季，今年全年獲利將優於去年。