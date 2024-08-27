世芯-KY來自於北美客戶及新創公司對AI晶片開發需求持續強勁，在積極開發自有ASIC(客製化晶片)晶片趨勢下，將支持世芯-KY下半年NRE繼續成長。世芯-KY在7奈米ASIC方面，第三季出貨仍持續成長，整體營收、獲利都可望繼續成長，惟第四季將趨緩，不過5奈米 AI加速器在第二季末量產後，其成長性將延續至2025年，彌補7奈米ASIC新舊產品交替的空窗，營收比重將明顯上升，但IDM客戶5奈米的下一世代產品因客戶內部組識調整的因素，產品開發時程可能會比原先預期長，不過需求並未消失，且世芯-KY積極發展更先進的製程節點，並與客戶合作新一代產品，目前3奈米的測試晶片已就緒，整體來說，世芯-KY直到2025年、2026年訂單能見度都相當樂觀。

儘管GPU需求強勁，效能表現優於預期，但CSP廠並未放棄ASIC的開發，積極開發Training、Inference用的晶片，使ASIC的需求同樣強勁，吸引許多國內外競爭者加入ASIC設計開發的領域，搶食ASIC商機，但CSP廠仍會以過去的開發經驗為主要考量，世芯-KY未來成長的營運動能仍可持續，2024年北美CSP客戶出貨無虞，2025年雖然有些量產的產品可能進入新舊產品交替期，但因北美CSP客戶晶片升級，及IDM客戶的5奈米產品放量生產，帶動整體營收持續成長無虞。至於2026年，因新的AI ASIC晶片開始大量出貨，以及中國自駕車客戶開始貢獻營收，將會是世芯-KY另一個強勁的成長年。

法人表示，世芯-KY今年因北美CSP大客戶及IDM客戶出貨動能無虞，且在CoWoS產能的分配上亦已確定，將帶動世芯-KY第二季、第三季營運連續性季成長無虞，第四季雖因量產進入季節性淡季，但無礙全年營運大幅成長。因此，法人預估，世芯-KY今年營收成長上看7成，稅後淨利成長幅度更是上看9成之多，挑戰賺進8股本，不僅如此，成長趨勢將一路延續到2025年。