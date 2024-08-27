「FSC森林永續認證」由森林管理委員會（FSC）核發，為國際廣受認可的森林認證之一，認證代表產品使用的木材源自具備永續性且經過嚴格管理認證的森林，認證流程相當縝密，目的為確保從森林到最終消費者的每個環節，都符合環境、社會與永續發展原則。

清心福全15日起由全雙北門市率先啟用「FSC森林永續認證」中杯飲料紙杯，全台門市也將陸續更換。消費者可透過紙杯上的FSC代碼，追溯具體來源與生產過程，在享用飲品的同時，為山林永續盡一份心力。

清心福全執行長趙啟宏表示，雖然更換FSC認證紙杯會增加成本，但公司深知企業在環保與永續發展中應擔負的責任，也期許透過此次改變，不僅減少環境負擔，同時也能喚起消費者對於環境保護的重視，並帶動業界共同朝永續經營邁進。

隨著消費者對於環保議題的關注日益增強，清心福全引領業界率先使用「FSC森林永續認證」紙杯，跨出在實踐環保承諾上重要的一步，未來也將持續推動更多環保措施，盼透過每杯飲品，為社會注入更多永續精神。