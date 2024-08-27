富邦證券表示，此次平台優化新增三大功能，可協助自主性高的投資人更有效率地進行投資決策。首先，「債券價格與殖利率歷史走勢圖」功能，提供投資人查看歷史參考價格走勢圖，同時可計算每期預估之票息金額，便於投資人自行查閱債券資訊與進行決策；其次，「產業搜尋與排序」功能，可依照面額、殖利率、年期與票息，選擇由高至低、或由低至高排序，提供投資人更便利、豐富的篩選方式找出符合條件的債券標的；第三，「停損停利通知」功能，讓投資人及時掌握庫存債券贖回契機，兼顧投資與生活。

富邦證券自2023年2月推出海外債線上交易平台以來，陸續推出多項作為以嘉惠投資人並引領業界，包括最低只要1,000美元即可買賣海外債部分標的之低門檻；另外，為方便上班族於下班時間進行交易，延長線上交易平台的交易時間，收單時間從下午三點半延長至晚上九點；增加使用台幣交易海外債功能，讓投資人不需先行換匯即可下單。

富邦證券累計1-7月稅後淨利67.2億元，較去年同期成長45%，受惠今年台股行情熱絡，各主要業務獲利皆較去年同期顯著成長，續創單7月及累計前7月稅後淨利歷年新高紀錄。