宜蘭縣蘇澳鎮李姓民眾前年8月在蘇花公路拍攝到日本與那國島，引起熱議，立法院前院長游錫堃還為此到宜蘭，並力推設置眺望點，其中由宜蘭縣政府管理的北宜公路台9線56.6公里「石牌縣界公園」成為眺望點之一，縣府預計明年9月底前工程竣工。

宜蘭縣政府表示，立法院前院長游錫堃力推台灣和日本與那國島交流，去年6月26日縣府等相關權責單位討論在宜蘭設置與那國島的眺望點，以擴展國內旅遊，並促進與日本與那國島的觀光交流。

最後挑選公路局東區養護工程分局規畫設置的台9丁線9.9公里「烏岩角」、11.4公里「望那之丘」，以及縣府管理的石牌縣界公園等3處地點增設景觀台及眺望設施。

縣府今年向交通部觀光署提案爭取3處眺望點的建設經費，並獲核定「山海蘭陽─石牌縣界公園優質環境提升計畫」包含設計、監造及工程1770萬元，其中中央補助1115萬餘元，其中位於蘇花公路的「烏岩角」公路局新設觀景平台、及新設「望那之丘」等2處晀望點景觀設施均已完成。

縣府工旅處表示，石牌縣界公園位於新北市與宜蘭縣交界，為北宜公路九彎十八拐路段的最頂點，海拔538公尺，望遠設備將設置於「石牌縣界公園」觀景台上，可眺望日本與那國島、龜山島、蘭陽平原、宜蘭富士山鵲子山及台北七星嶺。

工旅處表示，今年9月底前會完成設計作業並提送交通部觀光署審查，10月底前完成工程發包作業，明年9月底前工程竣工；預期能提供遊客晀望日本與那國島及蘭陽平原地形新的遊憩體驗，增加目的型遊客數量，提升景點空間安全性和服務設施優質化，以擴展國內旅遊，並促進與日本與那國島的觀光交流。