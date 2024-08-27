連鎖壽司店「藏壽司」近日和日本知名漫畫《吉伊卡哇》推出聯名扭蛋，吸引大批粉絲用餐，一名女粉絲昨晚到門市消費被安排靠近內場位置，聽到內場員工怒吼「ＸＸ娘不要再點了！」她再看到壽司輸送帶解體的黃瓜捲及肉丸，體會店員的辛苦，文章也釣出藏壽司員工回應，指自從活動開始後，每天來客數爆量，尤其是假日用餐人數直逼過年，連續上班12小時，回家吃飯還吃到睡著。

原PO昨（26）日於《Threads》指出，很喜歡《吉伊卡哇》，昨晚和男友到藏壽司用餐，兩人坐在靠近內場的位置，她聽到內場員工怒吼「ＸＸ娘不要再點了！」她再看到壽司輸送帶上解體的黃瓜捲及肉丸，替店員感到心疼，「真是辛苦了。」

文章逾8千人關注，還釣出一名自稱是藏壽司的員工抱怨，連續上班12小時，「加班加到死，最後根本行屍走肉，回家吃飯還吃到睡著」，直呼明明是平日，來客數卻是假日量，假日的來客數直逼過年。

其他網友留言，「直接出盤子給客人啊！反正他們只是為了扭蛋，也不吃」、「感覺賣空盤也有人會買」、「出這種活動只會害用餐品質變差，而且又是生食的，到時候吃出問題誰負責？」也有《吉伊卡哇》的粉絲說，「同為餐飲內場能懂那種感覺，但為了吉伊卡哇還是要吃。」