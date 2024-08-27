23歲的陳姓女子的汽車借給家人使用，因超速駕駛被吊扣牌照，陳女急需有車代步，她的楊姓男友異想天開，幫陳女在網路上買遺失車牌供陳女掛在車上使用，結果陳女前晚開車時怱快怱慢被警方發現，查出該車使用遺失車牌，車型也不對，攔下陳女查扣車牌，另通知楊男到案說明後，將2人依侵占遺失物罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警小港分局高松派出所員警25日晚上7時許執行巡邏勤務時，發現一輛轎車忽快忽慢、行跡可疑，經以警用電腦查詢後，赫然發現該車所掛的竟是遺失半年的車牌，立即將該車及陳姓女駕駛攔下盤查。

陳女的轎車車牌因超速被吊扣，改掛遺失車牌被警方查獲。（警方提供／郭良傑高雄傳真）

陳女使用網路買來的遺失車被查警方查扣。（警方提供／郭良傑高雄傳真）

23歲的陳姓女駕駛向警方表示，今年6月她將轎車借家人使用，家人卻超速駕駛遭吊扣車牌半年，她因需有車子代步，向楊姓男友訴苦，楊男異想天開，在臉書上看到有人販售車牌，認為是假車牌，便上網購買後交付陳女使用。

陳女使用假車牌2個月未遭識破，以為神不知鬼不覺，不料卻因開車怱快匆慢遭警方查獲，陳女承認是貪圖一時方便，相當懊悔，全案詢後依刑法侵占遺失物罪嫌將陳女移送及楊男函送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，侵占遺失物屬公訴罪，民眾切勿貪圖一時方便而侵占非屬自身物品，或購買來路不明物品因而觸法，得不償失。