民眾黨主席柯文哲爭議連環爆。民進黨台北市議員林延鳳26日踢爆，不只柯妻陳佩琪看上億元豪宅，柯文哲早在5月以4300萬元現金購入立法院附近商辦，登記在自己名下。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今狠批，當初哭窮喊窮的柯文哲，現在回溯起來，就是一場精心設計的大戲，柯文哲真的是一個最佳演員，柯文哲一再說謊成性，一被踢爆就「膝反應」甩鍋給蔡英文，是很離譜的政治操作。

對於用選舉補助款購入商辦，柯文哲昨解釋，依民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部，3分之2可以歸個人。吳思瑤回應，對於選舉補助款，各黨都有黨的內規來規範，候選人應當如何使用，例如民進黨也有規範多少比例上交黨中央，各黨的狀況不同，但是這是社會觀感的問題。

吳思瑤說，柯文哲用選舉補助款來購置私人房產的這件事情，三個面向，第一個，他當然是說一套做一套，他長期塑造的不貪不取的清廉正直形象，人設崩壞，從不貪不取到什麼都要貪、什麼的要取，一個很大的形象上的崩潰，這是社會大聲撻罰的主因。

她說，第二點，也就是柯文哲一再說謊成性，今天特別調出新聞，當初選後民眾黨發言人，對於媒體詢問有關選舉補助款民眾黨、柯文哲怎麼使用，當時民眾黨對外說法是，柯文哲會將破億的補助款用於政黨營運、走訪地方及公益使用，也就是民眾黨再次對外說一套非常美好、清廉正直、高標準的做法，但事後說一套做一套，不堪檢視，自己打臉了自己。

第三點，吳思瑤表示，真的讓大家難以接受的是，「民眾黨出事了、柯文哲出包了，會甩鍋民進黨」，他們一向用這種帶風向方式，把攻擊轉向他黨他人，這種手法，還是一再地在操作，第一時間，柯文哲用選舉補助款購置私人房產的事情一被踢爆，民眾黨膝蓋反應就是甩鍋給蔡英文，說蔡英文也是如此，完全不查證，也不負責任地去攻擊他人他黨，馬上被蔡英文辦公室打臉，蔡總統從任內到卸任都沒有用選舉補助款去購置私人房產，所有基金會或是個人辦公室，都是用租用的。

吳思瑤認為，柯文哲人設崩壞，說一套做一套，前後對於款項的使用，迄今還是有很多疑點，乃至於第一時間，先甩鍋攻擊他人，這三點都是讓民眾黨再一次讓社會難以接受，這是很離譜的政治操作。

此外，柯文哲夫人陳佩琪日前坦言有看房、辦公室，柯文哲當時說只是看看而已，結果被發現早就已經買商辦，挨酸演技很強。吳思瑤也批，柯文哲跟陳佩琪這一對夫妻，兩個人前後說法不一致，就是老公打臉老婆，或是老婆打臉老公，陳佩琪前兩天還對外振振有詞說，只是看看小房，只是看又沒有買，柯文哲也對外說，「是啊，老婆在看法但是我不同意她買，因為要揹那麼重的房貸，不用把一生擺在一個房子」，可是事實證明，陳佩琪看房的同時，柯文哲已經買下了這個周遭的商辦，用4300萬現金。

吳思瑤質疑，當柯文哲對外說，他不同意老婆去買房的時候，他沒說的是，他已經另外用現金買了房子，這不就是說謊成性嗎？一定要社會一再踢爆，他們才勉為其難地承認，再「掰」出其他理由來自我合理化，這種爛戲，社會真的看膩了。

而柯文哲說政黨快破產的影片被翻出，吳思瑤批評，當初哭窮喊窮，說民眾黨是小黨、窮黨的柯文哲，現在回溯起來，就是一場精心設計的大戲，柯文哲真的是一個最佳演員，非常無辜的是這些看戲入迷的支持者們，民眾黨很多支持者都是年輕世代，掏出私人贊助，來支持他們認同的柯文哲，事後發現這真的是一場惡夢，對於民眾黨支持者是情何以堪。