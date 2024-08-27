民眾黨主席柯文哲財產爭議再添一樁，台北市議員林延鳳踢爆，柯文哲用4300萬現金，買下林森南路的商辦當包租公，柯文哲也坦承，拿選舉補助款，要買來設立「個人辦公室」用的；民進黨立委王定宇更爆該公司的負責人是「桂焌傑」，與立委羅福助國會助理「桂焌傑」同名同姓。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤喊話，黃國昌正義大神怎麼還不出面說話呢？

吳思瑤指出，承租人居然可以連向威京集團，對於這麼清楚的人事物，黃國昌正義大神怎麼還不出面講講話呢？柯文哲以錢滾錢購置個人商辦，還可以當包租公，請黃國昌評論一下，否則你的正義之神就是神盾局局長。

吳思瑤表示，黃國昌從美國已經歸來，就算有時差，調個2天應當也調整回來，怎麼一再塑造自己的正義大神的黃國昌，現在面對民眾黨內的爭議，卻變身成為神盾局局長呢？

吳思瑤大酸，最愛連連看的黃國昌，對於黨內很多從政治獻金申報不實，乃至於柯文哲用選舉補助款來購置私人房產，甚至最愛查弊的黃國昌，對於京華城最新的要查進度，為什麼正義大神變成神盾局局長，在黃國昌針對黨內爭議，他不敢面對，也不願意回應他過去一再用高標準來要求別人。

吳思瑤批評，民眾黨8席立委在立法院長期以來的行動也頗為一致，也就是民眾黨立委在各次院會當中，只要涉及爭議的議題，民眾黨不想碰，就選擇用神隱、不舉的方式作為不沾鍋。

吳思瑤喊話，黃國昌如果你真的是正義之神，你應當來講你該說的話，應當嚴格要求黨內要非常謹慎來檢視，所有可能涉及為法的行為。