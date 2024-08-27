桃園市政府113年創新提案大賽首創公私協力，與民眾共同「智匯桃園」。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

為了打破公務機關政策保守、一陳不變的刻板印象，桃園市政府特別舉辦創新提案競賽，鼓勵市府同仁發揮創意，提出精進業務建議或創新便民服務。今年的「你可以改變桃園」創新提案大賽更打破以往僅由公務員參加的限制，加入「公私協力組」，讓市府同仁邀請一般民眾、團體共同提案，希望匯聚更多的創意與想法，達到「智匯桃園」的目標。

112年創新提案桃園校園廢木材循環再利用，目前正在南勢國小推動中。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

市長張善政表示，去年創新提案競賽共徵得81件提案、創歷年新高，顯示市府同仁願意關注業務精進以及民眾或城市所遭遇的問題。像是去年就有同仁針對「永續環境」提案，建議可將校園修剪樹材廢料或淘汰的課桌椅加以運用，重新製作成書架或甚至提煉產出清潔用品，有效推動並教育孩子樹木資源循環再利用，而這個提案目前已經在南勢國小推動中。

112年創新提案「校園食安智慧遠端管理」以科技保障學童用餐安全。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘指出，在張善政積極推動「智慧桃園」下，去年競賽中也有許多結合科技、AI的提案，像有同仁針對學童的用餐安全提出全國首創的「校園食安智慧遠端管理」、針對如何找出高汙染機車提出「高污染潛勢機動車輛智慧辨識系統」等，都是目前已經導入機關正在推進的計畫。

112年創新提案「高污染潛勢機動車輛智慧辨識系統」為找出高汙染機車提出解方。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

市長張善政表揚肯定同仁的創意及努力，更鼓勵大家關注各項市政問題。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

為了匯集更多人的智慧，並從民眾的觀點來思考問題，今年度的創新提案大賽特別擴大參與對象，規畫「公私協力組」，鼓勵公務同仁與市民朋友共同合作，針對民眾的「痛點」來發掘服務流程、政策、法規等可以改進的空間或方向，進一步推動更符合民眾需要的創新市政服務。

吳肇銘強調，創新提案不限於單一機關的業務精進，特別鼓勵以「顧客體驗」、「科技整合」的觀點提出跨機關服務的改善建議。例如市府業務申辦可以善用科技，透過線上申辦並結合電子支付來取代民眾大熱天還要請假臨櫃申辦、到郵局或銀行傳統郵寄與匯款，提供民眾更全套、更便利的數位服務。

本次創新提案大賽共分為「智慧政府」、「跨域治理」、「便民服務」及「環境永續」4大主題，並設有個人組、團體組及公私協力組，促進不同領域的創新合作，獎項則分為創新獎、點子獎及入圍獎。而為了鼓勵跨機關協作、運用政府開放資料與科技創新，也特別強調提案要有創新性，希望大家踴躍提出想法與解方。

桃園市政府今年創新提案大賽即日起至9月30日受理報名，詳情請至活動說明網站進一步瞭解，期待更多公務員與市民一起「智匯桃園」，打造桃園成為持續改變與進步的美好城市！