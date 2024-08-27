今年1月才加入永慶不動產林口吉祥公園加盟店的張顧瀚，以63%的高聯賣率，短短半年就創造近600萬元業績，收入也來到300萬元，超越過去在前東家信義房屋一整年的收入。張顧瀚開心分享，「來到永慶不動產不只感受到積極的作業氛圍，也讓我找回了剛進這行的熱血與幹勁！」

中正大學畢業後即投入品牌行銷工作，10年來張顧瀚累積豐富的經驗，雖然薪水不差，但工作繁忙，特別是與國外品牌合作時，因為時差、常常需要開會到凌晨2、3點，隔天一早又要處理國內業務，幾乎沒有時間睡覺。

張顧瀚過去因為有買賣房子的需求，接觸過許多房仲經紀人，更遇到房仲對他隱瞞房子氯離子超標的狀況，讓他對於買房子這件事留下了陰影，決定暫時以租代買。過程中，他也發現房仲經紀人的薪資高人一等，曾有位房仲跟他說，賣掉一間9,000萬元的房子，最高有機會領到360萬元的獎金，令他大開眼界！

他感慨地說，「在台灣做廣告和行銷的利潤不高，想要更高收入除非自己開公司。但沒有人脈背景和資源，要成功也很不容易。」幾經考慮後，他決定轉行，進入了有底薪保障的信義房屋。

為了快速步上軌道，張顧瀚規定自己每天要拜訪至少10個陌生客戶，也騎著車到處進行陌生開發，連好好坐下來吃個飯的時間都沒有。在他的努力與堅持下，不但入行那一年就拿到「新人王」，也成為業績頂尖的經紀人，長年在林口區業績名列前3名。

2020年，他成為「千萬業績經紀人」，達到房仲生涯高峰。儘管績效名列前茅，張顧瀚10年來卻一直未能如願升上管理職，後來他看到信義房屋「大學長」黃俊碩創業永慶不動產成績非常好，於是決心做出改變，加入永慶不動產林口吉祥公園加盟店。

永慶不動產工作彈性，夥伴們積極團結，讓張顧瀚找回了工作的熱忱。圖片來源：永慶房產集團

初到永慶不動產，張顧瀚感受到全新的工作氛圍，「這裡的同事都非常積極，與前東家的公務員心態完全不同。」今年上半年張顧瀚就拚出近600萬元業績，達到全新里程碑。他興奮表示，「以前在前東家平均1年業績600~800萬，在永慶不動產半年就幾乎抵過信義房屋近1年的業績，收入更是已經超越過去1整年，達到300萬元！」

永慶加盟四品牌的聯賣威力，以及店與店之間的良好合作氛圍，也讓張顧瀚感到驚艷！「幫客戶開出需求後，立刻就能收到夥伴們的配案回應，這在信義房屋是相當少見的。」也因為配案速度快，且有很多物件讓客戶挑選，成交速度也快轉，光是上半年，他63%業績都來自聯賣。

細心的張顧瀚，總是比客戶想得更多、更全面！他分享，之前有位客戶非常淺眠，且對聲音極其敏感，客戶看中一間位於桃園A7的物件，高樓層、視野好，但林口的氣候與強風，恐會造成聲音與潮濕問題。他主動提醒客戶，並建議可加裝隔音窗改善，讓客戶對於他的專業相當讚賞。

張顧瀚強調，「寧願不成交，也不要隱瞞已知的物件資訊，好的、壞的都告知，讓客戶自己決定，客戶會感激你的坦白，下次有需求自然會想到你。」展望未來，他期許自己在永慶不動產也能拿下「千萬業績經紀人」的紅彩帶，並進一步挑戰店長職位。同時，他也能透過分享自身的豐富經驗，帶領新進同事拼出績效、刷新業績紀錄，一起再創事業高峰。