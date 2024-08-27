賴清德總統上任後執政滿100天，有民調針對各黨立委整體表現做出民調，針對民調結果，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，每次民調都是給我們自我提點，讓我們知道要更加精進，爭取更多國人的認同。

至於賴清德總統選前承諾將萬里老家交付信託，並成立礦工生活紀念館供公益使用，民進黨立院黨團也表示，希望在野黨不要再針對賴清德老家惡意攻擊和帶風向。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，賴清德在萬芳老家，即將公益信託而且成立礦工博物館對於公共開放，特別有意義的選擇礦工博物館主題，彰顯歷史文化的脈絡，也是公共使用空間，各層面意義上很深厚，盼在野黨不要再針對賴清德老家惡意攻擊或帶風向，大家以後多多去使用這個公共開放空間。

吳思瑤說，立法部門黨團隨時兢兢業業，感謝國人對民進黨團給予最高肯定，上會期藍白搞政治不顧民生，還是根深蒂固在國人心中，休會期間立法院相關議題例如藍白對於履行憲法忠誠義務的人事同意權，就是不行使延宕憲政機關這些作為國人都看在心裡，隨時都嚴謹檢視立法院黨團的表現。

吳思瑤指出，新會期即將9月開始，民進黨會福國利民優先，呼籲把爭議議題先擱置，用合作方式取代對抗，基本態度還是沒有改變，下個會期要審議國家政府總預算，盼藍白能夠就事論事，審議每一分預算，而不是政治鬥爭優先。

賴清德在萬芳老家，即將公益信託而且成立礦工博物館對於公共開放，特別有意義的選擇礦工博物館主題彰顯歷史文化的脈絡，也是公共使用空間，個層面意義上很深厚，希望在野黨不要再針對對賴清德老家惡意攻擊帶風向，希望大家以後多多去使用這個公共開放空間。