電視台主播李昕芸因外型亮眼，被封為「甜美主播」。今年滿40歲的她，近日發文表示，明顯感受到外表出現不再年輕的變化，就連健康都有問題，擔憂後半輩子要跟藥丸為伍。

李昕芸22日在臉書寫下，去年曾陷入中年危機，會立刻聲淚俱下訴說自己有多衰，面對周遭環境有多不滿、有多憤世嫉俗，所幸現在都事過境遷。不過，李昕芸認了明顯感受到外表上的變化，「白髮、皺紋、臉頰凹陷，都讓我不得不接受自己不再年輕」。然而，最讓她難過的是，肝臟也出現小問題，到了要開刀的程度。

李昕芸說自己外表漸漸衰老，連健康都出狀況。（李昕芸臉書）

李昕芸感嘆，手術雖然順利完成，恢復的過程卻讓她明顯感覺到體力衰退，除了爬一層樓梯就會喘，還有每天到中午就覺得筋疲力盡，但原本是不需要午睡的。不僅如此，李昕芸術後健康亮紅燈，短短兩個月內歷經B型流感、化膿性扁桃腺炎、肺炎黴漿菌，讓她忍不住哀號：「我每天不是在看病，就是在前往診所的路上。我不斷地問老天為什麼讓我遇到這種事情，難道我後半輩子都要與藥丸為伍嗎？」

李昕芸說，雖然心態偏悲觀、負面，但好在從未放棄拯救自己，謝謝親朋好友的支持，也最感謝自己，勇敢站起來並堅持走下去，除了注重飲食均衡，也加倍的運動讓體能恢復，最重要的則是不斷地增長智慧。

如今，李昕芸的心智更加堅強，體能狀況也慢慢恢復到手術前的狀態，追公車都不會喘。走過這些低潮，李昕芸想表達：「所有的不快樂都只是一個過程，暴風雨絕對會過去。」想要出局或出眾，一切都取決在於自己的態度。