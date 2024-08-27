日前有烘焙師傅在社群分享家樂福一款「透明鮮奶吐司」，是使用花蓮吉蒸牧場的「透明鮮乳」製成，他讚嘆吐司成分很單純，連糖都是用日本的「上白糖」，每次看都覺得相當驚豔。貼文引起廣大回響，許多網友覺得好吃而且很安心。

一名烘焙師傅日前在Threads貼出家樂福麵包區的「透明鮮奶吐司」，他發文寫下「這個成分，我真的是每次看，每次都驚豔，連糖都是用日本的上白糖。」該款吐司成分包含麵粉、透明鮮乳、非籠飼雞蛋、上白糖、天然奶油、酵母和鹽。

許多網友好奇「透明鮮乳」是什麼？其實並不是鮮奶無色無味，而是訴求從產地到消費者的手中，是一條透明化、真實溯源全紀錄的履歷鮮奶。

內行網友表示，家樂福的麵包是各家門市自己做的，不是中央廚房出來的，「有在玩烘焙也會看，他們家麵包真的讚，原料透明又單純。」

許多人買東西會看成分，有網友表示「有些吐司包裝上的成分好可怕，只好默默放回去，家樂福這種吃起來安心多了」、「覺得好吃，喜歡它的奶香。」還有人笑說，家樂福的麵包放2天一定會發霉，因為成分太純了。