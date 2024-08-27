前金輔具便利站與財團法人弘道老人福利基金會合作設置。（高市社會局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府社會局擴大輔具服務範圍，自今年8月起，在內門、杉林、前金及新興區新增4處輔具便利站，高市輔具站點總數攀升至34處，輔具服務據點將全面覆蓋原住民區及偏遠行政區，提供民眾更便捷服務。

為讓偏遠民眾更易獲得資源協助，社會局與杉林區南沙魯文化健康站及內門區公所合作設置2處輔具便利站，讓原住民區及偏遠地區的輔具服務全數滿點。

評估人員為民眾進行助行器現場評估。（高市社會局提供／林雅惠傳真）

同時社會局評估新興區及前金區身心障礙及長照失能人口增多，與財團法人弘道老人福利基金會及社團法人高雄市善護關愛協會合作，在社區照顧關懷據點再新增2處便利站。

總計今年8月起新增內門區、杉林區、前金區、新興區等4處輔具便利站，累計高雄市達34處輔具站點。

此外，高雄市政府為提供身障家庭的育幼需求，特別在南、北輔具中心提供電動吸乳器、奶粉定量機、餐具助握套等育兒輔具，並配套提供使用培訓和諮詢服務，協助身障父母照顧幼兒時更加得心應手。

社會局表示，高雄身心障礙生活輔具有大量的使用需求，每年約有7500案輔具補助申請，維修申請約1萬件、評估服務約2萬件，諮詢服務更超過10萬人次。

社會局將持續透過普設輔具站點，以「區區有輔具站」為推動目標，讓民眾就近獲得服務，並推行輔具補助費用代償墊付機制，減輕民眾負擔。

除了增設輔具固定站點、提升服務覆蓋率，社會局亦結合巡迴專車的移動優勢，搭配5輛專業服務車，提供移動式輔具評估、適配及檢修服務；另配有1輛聽力評估車進行巡迴檢測，機動的服務模式，讓行動不便的市民無需長途奔波就能獲得專業的輔具支援，社會局將以「區區有輔具站」為目標，成為身心障礙者自立生活的堅實後盾。

輔具資源中心設有評估人員及社工等專業團隊，提供民眾評估、維修、租借等服務，中心展出常見的生活輔具如輪椅、坐墊、照護床等，歡迎民眾前來體驗試用。