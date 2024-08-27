近日有民眾在社群媒體上指控，林口新創園內的1000戶社會住宅被轉為酒店，並收取高額租金。對此，國家住宅及都市更新中心（簡稱國家住都中心）26日深夜發布新聞稿澄清此說法為不實指控，並強調選手村的原有規畫未曾改變。

林口世大運選手村在2017年世大運結束後，34棟建築中有31棟已規畫為社會住宅及相關社福設施，僅有3棟共455戶被經濟部中小企業處規畫為「林口新創園國際新創聚落」。此聚落旨在促進新創產業發展，並為當地創造就業機會，提供多元社區活動，與酒店業無關。

國家住都中心董事長花敬群表示，該聚落目前設有310間辦公室、106席共同工作空間，並涵蓋人工智慧、物聯網及智慧醫療等領域的新創產業。為吸引國內外創業者進駐，園區內亦設有142間創業式工作宅，供創業者住宿使用。

國家住都中心再次強調，該爆料所稱的1000戶社會住宅轉作高租金酒店的指控，完全與事實不符，呼籲民眾勿信謠言。