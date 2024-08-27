歌壇「東方不敗」張清芳即將於8月31日長尾巴，繼上週公佈將於10／19返場台北小巨蛋舉辦「富邦金控 台灣大哥大 2024張清芳TimeLESS演唱會 花見特別安可場」後，今（27日）再揭重磅喜訊，官宣發行集結16張傳唱代表作、串起金曲天后40年輝煌音樂生涯的《經典40．不敗精選》將在她生日當天展開預購，「富邦金控 台灣大哥大 2024張清芳TimeLESS演唱會 花見特別安可場」也將於當天開票。此外，她也歡欣宣布插旗上海，將於9月28日舉辦「TimeLESS」演唱會上海站，好事成三。

被問到此刻心情，張清芳感恩說：「真的非常開心，如償所願！」又說：「其實這心願我在去年就許下了，希望能夠重返台北舉辦安可場，所以此刻的我非常開心，而且我也把這40年來我唱的每一首歌重新整理出來，分享給大家。」

張清芳生日前夕宣布推出精選集以及演唱會返場好消息。(上引娛樂提供)

被問到這40年來演藝路上最難忘的事，她感性說，「我想就是可以跟我的兒子Nathan一起站上小巨蛋，這大概是我這些年來，最難忘的事了！」3度擔任母親嘉賓的Nathan行事風格明亮、相當有主見，不但被張清芳在獅城台上喊：「難搞」，還在社群寫下：「這可能是我們最後一次同台了！」至於兒子是否會在台北安可場4度出現，目前已成網路熱搜，成為粉絲茶餘飯後最熱門、期待的話題。

1984年，張清芳登上大學城初舞台一鳴驚人，自此走上撼動樂壇「東方不敗」神話之路；2024年，在環球音樂的運籌帷幄下，破天荒首度為張清芳、也為樂迷們整理出史無前例的大全集，精選張清芳極精彩的16張專輯傳唱代表作，打造出張清芳《經典40．不敗精選》，這套集結張清芳《光芒》、《紫色的聲音》、《你喜歡我的歌嗎》、《La California》、《留聲3 出塞曲》、、《紅色張清芳》、《無人熟識》、《花雨夜》、等16張流行樂壇指標性重要專輯，更獻出好康，凡購買完整16張套組，特贈限量精裝禮盒和插畫燙金人像卡。

張清芳宣布演唱會返場台北，更將插旗上海。(上引娛樂提供)

而即將返場台北，張清芳首先感謝粉絲們多年不離不棄，感性說：「謝謝你們都沒有忘記我，不管你們在哪裡，好像我們都有一起生活過，因為我看到你們來看我演唱會的表情，我可以確定這件事情。」並感謝上帝，「給我這樣的聲音走入你們的生活，我會一直唱下去，一直一直。」

她豪氣表示：「重返台北場是我的心願，既然已經拿到了，我就好好的準備，讓大家看到不一樣的節目。」並表示音樂是最好療癒心情的，「不只是你，也安慰到我，所以台北場你們一定要來，會有很多跟之前不一樣的內容。」更小宇宙爆發：「想讓來看張清芳演唱會的舊雨新知，都覺得值回票價，看到不想離開！」

張清芳TimeLESS演唱會花見特別安可場購票可洽拓元售票。(上引娛樂提供)

而至於今年生日怎麼過？張清芳表示，前兩年的生日人都在歐洲，沒什麼特別的想法，只想放空，「但今年不一樣，因為值得慶祝的事可多呢！」又說：「我想跟一路上陪伴我的音樂夥伴、好友、以及家人分享我滿滿的喜樂，並且渴望他們再次給我大大的擁抱，支撐著我，讓我有最好的體力，永遠在暖機備戰狀態中，唱出最美好的演出！」