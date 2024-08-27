日前基隆市體育會舉辦「基隆市體育嘉年華」活動，包括基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華都到場參與。卻遭民進黨籍基市議員批評為將政治活動帶進校園。基隆市議會國民黨團27日上午召開記者會，拿出去年10月在仁愛國小舉辦後援會成立大會的照片，嚴厲斥責民進黨雙重標準，明顯的「綠能，你不能！」

基市議會國民黨團書記長蔡旺璉表示，8月27日在基隆市信義國小舉辦的「基隆市體育嘉年華」活動，是由基隆市體育會主辦，邀請謝國樑及許淑華到場參加。他認為，謝國樑身為市長，為基隆體育界盡心盡力、爭取福利，應邀出席活動非僅沒有不妥，更沒有「政治進入校園」的問題。

蔡旺璉認為，民進黨議員在臉書發文指責謝國樑，根本就是想轉移焦點、博聲量，挽救拆樑團體逐漸失去正當性的惡罷行為。

議員藍敏煌現場也拿出去年10月1日，民進黨在基隆市仁愛國小舉辦「賴清德體育會後援會」成立大會的照片，除時任立法委員候選人的鄭文婷外，還邀請了現任的行政院長卓榮泰出席。藍敏煌質問，若謝國樑出席體育嘉年華活動算是「政治進入校園」，那麼去年10月的這場活動，又該算什麼？

藍敏煌嚴厲斥責，這種行為根本是「昨是今非」、「綠能你不能」。民進黨議員為了要攻擊謝國樑，不惜打臉打到自家總統賴清德身上。

議員郭美秀表示，民進黨議員這樣顛倒是非，只會讓基隆市民愈來愈反感，也呼籲身為民意代表，應該為基隆市民爭取更多福利，而非為攻擊而攻擊，用雙重標準愚弄基隆市民。