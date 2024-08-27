63歲不老男神費翔人帥又溫柔，2004年起在大陸認養了一隻被截肢左後肢的熊貓戴立（又名：翔翔），每月花費約5萬人民幣（約22萬台幣），先前他也曾飛往當地跟這位「領養兒子」見面。不過近日傳出翔翔病逝，費翔也難過發文隔空哀悼。

費翔昨發文說：「我領養多年的大熊貓『戴立』 ( 另名「翔翔」 ）去往天國了。再次感謝中國大熊貓保護研究中心的獸醫和飼養員們20多年的精心照顧。以下圖片是他們上個月才發給我的…」，感嘆上月才收到翔翔新的生活照，如今希望牠能夠在熊貓星球自由行走。

費翔發文哀悼。（圖／翻攝自費翔微博）

2000年因陶晶瑩發出的超級任務，費翔現身再度走紅。（圖／中時資料照）

事實上，他在2023年還特別前往四川探視翔翔，回想自己第一次見到牠是20年前，一眨眼翔翔卻已經23歲，在熊猫中算是高齡了。費翔當時表示翔翔身體狀況良好，有點高血壓，不過性格相當溫順，「難得一見，我今天給牠吃了他最喜歡的：紅蘿蔔、竹子、窩窩頭。」卻沒想到再聽到翔翔的消息，竟是永別。

費翔曾曬出和認養兒子翔翔合照。（圖／翻攝自費翔微博）

粉絲紛紛安慰「翔翔一路走好，熊貓星球沒有病痛！」、「戴立有很多愛，有爸比的愛，有飼養員的愛」、「大王最勇敢的兒子」、「是daddy照顧最久的兒子啊」、「幸好去年看了你們父子見了最後一面，謝謝費翔叔叔認養戴立」。

費翔2004年在大陸認養了一隻熊貓。（圖／中時資料照）

據知，翔翔是野生貓熊，推測出生於1999年，當年牠被救難隊發現時，左後腳已經有明顯化膿外傷，不得已只好截肢，之後住在當地大熊貓保護研究中心雅安基地，接著轉住到都江堰基地。身體本來還不錯，只是進入老年期後，健康狀況開始往下滑，從7月開始食慾減退甚至不吃東西。當時獸醫和飼養員努力讓翔翔吃流質飼料，希望為牠補足營養，但還是無法挽救翔翔的生命，不幸於本月12日病逝。初步判定，死因是年老伴隨心臟病變以及多重器官衰竭。