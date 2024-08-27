台灣建商爆出倒閉、老闆跑路，民眾頭期款要不回來！新北市一名柳姓男子2019年在中和買下一間總價960萬的預售屋，繳了96萬頭期款，想不到隔年建商倒閉，更慘的是建商土地被銀行沒收，賣給別家建商，他的房子和錢都沒了。

「山琳建設」2019年推出便宜建案，中和預售屋「青慕淳」，新屋開價一坪4字頭，打造一棟13層樓，總共60戶的集合住宅，且地點位於中和鬧區雙和醫院生活圈，離捷運景安站僅800公尺。

該建案預售半年，扣除地主戶，34間預售屋全賣光，預計2020年3月開工，2023年7月完工，沒想到建商2020年2月突然倒閉，還未動工就跑路，只剩下166.44坪空地，34戶預售屋屋主全都已經繳了自備款，共3622萬元在信託專戶，不過建商倒閉後，戶頭只剩600多萬元，34戶的頭期款都沒了。

據《東森新聞》報導，新北市柳姓男子近日表示，2019年買了「青慕淳」一間預售屋，一坪超便宜才4字頭，一共22.14坪，總價960萬元，付了96萬給收款銀行，現在不僅沒房子，連96萬也要不回來，更崩潰指出，建案土地被銀行沒收賣給新建商，建商和銀行不顧消費者的權益，錢完全討不回。銀行則解釋，買方是跟建商訂契約，銀行也是受害者，沒辦法退款。