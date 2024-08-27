貿聯-KY 2024年上半年合併營收為254億955萬7000元，營業毛利為69億2293萬5000元，營業淨利為25億8470萬2000元，歸屬母公司業主淨利為15億8312萬6000元，每股盈餘為9.69元，其中第2季合併營收為129億8399萬6000元(4億128萬美元)，由於公司持續提升的生產力與效率，加上產品組合好，單季毛利率成長至28.11%，創7年半以來最高，營業利益率回升至11.42%，順利達成三率三升，單季合併稅後淨利(歸屬於母公司業主)為10億245萬4000元(3億115萬4000美元)，每股稅後盈餘(歸屬於母公司業主)為6.13元(0.1905美元)。

貿聯-KY表示，第3季營運有望第2季好。

貿聯-KY公布財報後，兩家日系外資及一家美系外資最新報告同步看好貿聯-KY，其中一家日系外資將貿聯-KY 2025年/2026年每股盈餘上調5%/5%，每股盈餘為30.53元/35.56元，給予「買進」評等，目標價由524元調升至550元；1家日系外資亦給予「買進」評等，目標價由455元大幅調高至505元；美系外資則給予「建議加碼」評等，目標價由490元調升至550元。