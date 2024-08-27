周二早晨也傳來一些消息，基輔市傳來強烈爆炸聲，目前尚不清楚爆炸是防空系統正在運作，還是防空武器擊中目標造成。此外一枚俄羅斯導彈擊中了烏克蘭中部城市克里沃羅格(Kryvyi Rih)的一棟民用基礎設施建築，造成至少一人死亡。

包括基輔市在內的烏克蘭許多地區在周一都出現停水和停電。烏克蘭官員說，這是針對全國各地電力和其它基礎設施的攻擊。

空軍指揮官Mykola Oleshchuk說，來襲的127枚飛彈當中，空軍擊落了102枚，並且擊落109架無人機當中的99架。這次的空襲是來自空中、地面和海上的發射，Oleshchuk形容為此為戰爭當中「規模最大」的一次攻擊。

總理Denys Shmyhal說，全國15個地區遭到破壞。總統澤倫斯基稱，能源工業受到很大傷害。

美國總統拜登指責俄羅斯的空襲「令人憤慨」，他在周一說，將繼續對烏克蘭提供大量能源設備，並修復烏國的能源網絡。

俄羅斯國防部說，俄軍使用高精密武器，打擊烏克蘭重要能源基礎設施。俄方列舉了攻擊目標，包括變電站、氣體壓縮站，和飛機武器儲存地點。

波蘭指出，一個「物體」進入波蘭領空，可能落在波蘭領土，目前正在進行搜尋。波蘭陸軍作戰司令部發言人Jacek Goryszewski說，很有可能是一架無人機，因為飛行軌跡和速度顯示，它不是一枚導彈。

烏克蘭有多個地區的電力和基礎設施遭到攻擊。澤倫斯基說，一些民用設施遭到集束炸彈的攻擊。

烏克蘭外交部官員表示，基輔地區的一座水力發電廠成為攻擊目標。一段影片顯示，一座工廠遭到明顯打擊後，大壩受損並引發火災。另一段影片顯示，一枚飛彈擊中了水庫。