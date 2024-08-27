根據上周提交的監管文件，應材證實收到司法部傳票，並表示將全力配合美國政府調查。該公司表示，司法部要求提出「某些聯邦獎勵金申請文件，以及呈交給聯邦政府的資訊」。

應材曾依據《美國晶片與科學法案》（US Chips and Science Act）就其規畫中的研究中心提出政府補助申請。不過，該公司的申請最終遭到退回。

應材原本打算斥資40億美元在加州Sunnyvale打造研究基地。

據外媒報導，美國政府早已對應材與中國之間的業務往來展開調查。今年早些時候，應材披露美國證券交易委員會和麻州地檢要求該公司提交出貨中國的相關資訊。而這只是自2022年以來，美國政府對應材進行審查的其中一案。

根據應材發布的第二財季（截至4月28日）財報，其中國業務佔整體營收比重從一年前的21%躍升至43%，而其第三財季（截至2024年7月28日）財報顯示中國營收佔比回落32%，但仍高於前一年同期的27%。

中國是全球最大的半導體市場，且正舉全國之力培植在本地製造最先進晶片的能力。美國認為這將對其國家安全構成威脅，因此近來持續收緊對中國取得先進技術的防堵措施。