疫情雖過，但許多因施打疫苗後死亡的案例仍在纏訟。立委廖偉翔今年5月曾與律師翁伊吟一同揭發衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）「黑箱」，包括未公佈會議錄音，2小時審議90案等。3個月過去，審議小組仍未公布錄音及參考文獻，僅簡單一句「目前醫學實證顯示無關」就駁回救濟。翁伊吟23日只好寫信至總統府向賴清德總統請命，盼能公開錄音及參考文獻，「希望讓您知道受害人的痛苦與無助。」

根據衛福部資料，截至4月25日止，救濟申請案共8165件，已結案6103件，結案率達74.75％，但其中只有582件獲得救濟。翁伊吟表示，在AZ疫苗的藥廠承認會引發血栓併血小板低下症候群後，審議小組開放重審。但是針對mRNA疫苗，除非是該案例同時有發生心肌炎，或心肌酵素上升，否則從審議到現在，一件都沒有救濟成功。

翁指出，他有一個當事人，42歲無慢性病史的G小姐，2022年起混打兩劑AZ，加一劑莫德納疫苗後，三總用上包括「開顱」等緊急急救，10天後卻仍不幸死亡。三總醫療團隊11名醫師後來集體署名投書國際期刊，援引整個搶救過程，證實無慢性病仍可能因接種mRNA疫苗產生血栓，盼提供醫界參考。但此案件仍遭到審議小組駁回，並稱「mRNA疫苗不會血栓」，完全是國內醫界研究成果為無物。

翁面對審議小組諸多審查不透明以及援引國際期刊不明的黑箱疑慮，無計可施下只好向賴清德請命，陳情信中寫道，新冠疫苗之施打是一種公共衛生政策的推行，但對於部分人來說，卻帶來了嚴重的不良反應，甚至犧牲了生命。

翁提到，即便國內包含三軍總醫院、國立成功大學醫學院附設醫院等國內醫院和醫師也陸續在國際期刊上發表論文，證明mRNA疫苗(包含BNT與莫德納疫苗)後患者發生血栓 、出血等症狀之案例，但在目前公開的預防接種受害救濟審議會議紀錄，卻「沒有任何一例」施打mRNA疫苗後發生血栓之案例獲得救濟（除非有同時發生心肌酵素上升或心肌炎），這與國際醫學證據明顯不符。甚至預防接種受害救濟會議記錄竟稱：「接種 COVID- 19 疫苗(Moderna)並不會造成血栓併血小板低下症候群」，明顯違背國際學術事實。

翁向賴清德說，她曾遇過受害人的母親，哭著說，「我想知道，我的兒子才20幾歲為什麼會猝死？我真的，好想跟我的孩子一起去死、我願意代替我的孩子受苦」。翁向賴清德喊話，這些受害者和家屬的痛苦，都很需要您的關注與幫助，拜託您 ，幫幫受害人與家屬。

翁最後寫下訴求，第一，預防接種受害審議小組應保存開會過程錄音；第二，請公布審議小組所參考的文獻篇名資訊。讓受害人知道預防接種受害救濟小組是如何審查、理由為何、所用資料文獻為何，「相信您身為我們敬愛的總統、醫師，能感同身受並發現審議小組的問題，並給予受害人幫助。」