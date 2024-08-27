許多人都有過睡覺流口水的經驗。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，睡姿不正確或過度疲勞，都可能使得睡覺容易流出口水。但要注意，此現象也可能是身體正發出健康警訊，包括口腔衛生、上呼吸道、腦神經等問題，或是胃食道逆流。其中腦神經問題像是腦中風、帕金森氏症等，因舌咽動作失調，導致口水到處流。

醫師黃軒在個人粉專發文表示，趴睡與側睡更容易造成流口水的現象，原因在於壓迫到耳根附近的腮腺，其為負責分泌唾液的腺體，使得唾液分泌大量增加；再加上臉頰被緊壓著，不容易進行吞咽動作，口水難以清理下，當睡得嘴巴開開時，口水自然就滲出。

此外，太累也會造成一直流口水。黃軒說明，過度疲勞會影響神經系統的正常功能，人更容易進入深度睡眠階段，連帶令控制唾液吞咽的面部和喉嚨神經肌肉，也都處於完全放鬆的狀態，導致口水不太受控制就流出來了。

然而，若睡姿正確且沒有太累，卻仍發現莫名其妙一直流口水，黃軒說，此時務必小心以下4個問題：

1、口腔衛生問題：若口腔有潰瘍、牙齦發炎，或戴著牙套、剛戴上活動假牙等，都容易刺激口腔，導致口水分泌增多。

2、上呼吸道問題：當經常有鼻炎、鼻竇炎、咽喉炎等，都容易使鼻腔和咽喉不通，就會打開嘴巴呼吸，尤其是在睡覺時，造成口水容易外流。因此，那些打鼾者，常常醒來後會發現枕頭都是口水痕跡。

3、腦神經問題：一些腦神經疾病，例如腦中風、帕金森氏症，都會影響臉部肌肉的協調，讓舌咽動作失調，導致口水到處流。

4、胃食道逆流：包括食道癌、食道潰瘍、胃潰瘍，以及胃食道逆流患者，在睡夢中也會過度刺激口腔，導致口水分泌過多。

黃軒提醒，上述這些問題，除了在睡覺時容易流口水外，往往還會伴隨其它主要疾病的症狀。像是帕金森氏症還會有手抖、行動不便等情況。因此，需要根據疾病的臨床綜合症狀來觀察和判斷。