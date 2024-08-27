針對近日桃園市政府公布捷運綠線沿線站名，卻與先前票選結果不同，而當中4車站使用「中正路」命名，引發外界質疑，今(27)日上午服務桃園選區的民進黨立法委員張雅琳、范雲、郭昱晴、林月琴與桃園市議會民進黨團成員，共同召開記者會，譴責張善政惡搞民主機制，帶頭推廣威權崇拜。

民進黨立委張雅琳、范雲、郭昱晴、林月琴偕同桃園市民進黨議員桃園市議員魏筠、黃瓊慧、陳雅倫、黃家齊、王珮毓、彭俊豪、許清順與余信憲共同召開「沒收捷運站名紀念獨裁者 張善政惡搞民主」記者會。

張雅琳指出，桃園市政府在整起事件上的決策邏輯相當詭異，以十字路口命名捷運站，完全浪費行銷城市的機會，對於推廣地方特色或凝聚在地記憶毫無幫助；而沒收投票結果的行徑，更顯示對民主制度的不尊重，投票參與活動的民眾被澆了一盆冷水，未來恐怕更會降低參與公共事務的意願。

對於桃捷綠線站名出現4個「中正路」，桃市府辯稱審議過程毫無政治色彩，張雅琳則認為，用公共設施紀念威權獨裁者，在民主國家絕對是不健康的現象；促轉會在任務推動及調查結果報告書中也指出，全國以「中正」、「介壽」或「經國」為名的街路巷總計有355處，是威權象徵處置任務日後必需面對的問題。相關的改名倡議數十年來逐漸主流的趨勢下，桃園市政府堅持逆時代而行，令人懷疑張善政是從民國六十年代坐時光機來上班。

范雲質問桃園市長張善政是否帶頭踐踏民主、鞏固威權崇拜，她表示桃園市政府先是假意徵詢民意、又不採納投票結果，若以選舉為喻，等同於發生最高票候選人未當選、當選者甚至並非該選區候選人的情事，操弄民主、踐踏民意的行逕莫此為甚。

范雲指出，桃園市政府執意將其中四站以「中正」命名，忽略《促進轉型正義條例》第五條明定，出現在公共場所的威權象徵應予移除或改名。據內政部統計，截至今年7月底，全國已有197個威權象徵依照促轉條例規定完成處置，桃園市政府不僅擁有65處應處置但未處置的威權象徵，名列全台各縣市中最高。不僅完全未思考如何去除威權遺緒，反而繼續增加以威權領袖為名的捷運站，根本無視國家法律以及轉型正義。

范雲強調，從桃園民眾投票並未選出任何一個帶有「中正」的站名，可知桃園市民不希望捷運站以獨裁者為名，范雲肯定桃園市民比桃市府更了解轉型正義的意義，呼籲張善政市長尊重民意、重新命名，虛心接受轉型正義教育，不要再帶頭踐踏民主。

林月琴則調查，票選結果中，竟然有高達一半以上不是市民票選最高票的站名，其中不乏是響應在地重要設施、地名，例如桃園夜市站、藝文特區站等，但最後結果出爐卻推翻投票結果。其中蘆竹到桃園四個站名更是硬被冠上「中正」兩個字，不僅令人混淆，更有復辟威權疑慮。

林月琴更指出，令人匪夷所思是桃園市捷運工程局回應，投票結果會送市府審議小組審議最後站名，所以投票結果是參考用？位於八德G03卻使用第一名巧克力站，而上述所提G09、G10站為何被犧牲？審議小組成員、審議標準為何？根本黑箱作業，長官說得算。

林月琴表示，未來捷運綠線會延伸到中壢，從八德區經中山東路、環中東路、龍岡路、健行路至中壢車站，試問中壢延伸線行經的五個車站站名，桃園市政府是否要再辦一次投票，再騙一次市民朋友，或者真正回到尊重民意，保存地方記憶命名方式，有賴桃園市政府長官智慧了。

郭昱晴則透過新聞稿表示，捷運站名出現四站「中正」，果然非常有國民黨風格；桃市府的假民主也讓人懷疑，張善政市長是否意圖在桃園再次上演威權統治。民眾票選出的「蘆竹」、「河底」、「藝文特區」、「桃園夜市」四站名稱，都被冠上「中正」二字，捷運工程局還以「站名必須具有地方辨識性」為由護航，實在令人費解，也讓全體桃園人對桃園市府大失所望。

記者會除要求張善政面對民意，儘速更正站名外，並要求各級政府機關落實轉型正義教育，並根據促轉會《任務推動及調查結果報告書》，建立中央與地方政府的協作機制，推動全國道路名稱的整合計畫。