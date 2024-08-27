美國聯準會里奇蒙分行總裁ThomasBarkin表示通膨下滑趨勢已經從商品類擴大至其他領域，增強對於通膨持續改善的信心，目前低僱員、低裁員的環境不太可能延續，一旦經濟轉弱，企業可能開始採取裁員手段；舊金山分行總裁MaryDaly認為目前決定降息幅度還太早，但可以確定利率的走向是向下，若經濟比預期疲軟，聯準會需要更積極行動，聯準會不希望就業市場進一步惡化。

第一金投顧指出，本周將挑戰季線位置，重新站上季線將代表中長線翻多，但盤面畢竟漲多，目前位階遇到壓力整理是正常，建議可尋找仍在年線附近的低位階股票入手。盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，尤其是蘋概、光學、散熱、AI、綠能為盤面主流。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨成交價9,683.5點，下跌36點、布蘭特原油期貨成交價2,579點，下跌51.5點、富櫃200期貨成交價10,745點，上漲98點、臺灣永續期貨成交價11,502點，下跌38點、臺灣生技期貨成交價4,438點，小跌1點、半導體30期貨下跌21點，來到6,000點、航運期貨參考價180.9點。

國外期貨部分，美國那斯達克100期貨下跌216點，暫報19,586點、美國費城半導體期貨成交價5,122點，下跌103點、英國富時100指數參考價8,351點。