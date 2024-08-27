民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波未平，又爆出妻子陳珮琪看1.2億元豪宅，還證實拿走選舉補助款7000多萬元，捧著4300萬元現金買商辦作為個人辦公室，爭議持續延燒。「館長」陳之漢爆料，柯文哲來找他談了兩個小時，還抱怨想去電視台接受專訪澄清爭議，但沒有人回應他、沒節目邀他上通告。不過許多網友都吐槽說，「應該所有節目都希望他上節目說明吧！收視保證耶」。

「館長」陳之漢昨（26）晚直播時秀出與柯文哲一起吃晚餐的合照。（翻攝自館長YouTube）

「館長」陳之漢昨（26）晚直播時秀出與柯文哲一起吃晚餐的合照，「患難見真情，多的是錦上添花，難得的是雪中送炭」，館長說，柯文哲來找他聊天，從晚間6點30分聊到8點多，「他講了一大堆，我聽了都替他難過」。

館長透露，柯文哲說聽到那些前幕僚出來罵民眾黨真的很難過，稱前幕僚柯昱安還沒離開前，都對他非常好，柯昱安離開後自己開公司，選舉期間要標案也有給他做，「怎麼現在是這樣？」

館長直呼，「柯文哲沒有做錯事情，唯一做錯的事情就是沒有當選，也沒有媒體」。館長爆料，柯文哲昨天也有訴苦，說他拜訪很多媒體的人，希望有哪個電視台可以專訪，來讓他澄清這些事情，但是四處跑、去喝茶、跟人拜託，卻沒有人回應他、沒有任何節目通知他去上通告，每一天看電視新聞這樣報導真的很無奈。

館長說自己鼓勵柯文哲，人就是要經歷苦難，更建議解釋這些事情，不用講給不相信他的人聽，而是要講給願意相信並支持他的人，而最重要的就是別被欺負、要硬起來，因為他硬起來支持者也會跟著硬起來，既然沒有貪污，沒有把一分錢放到自己的口袋裡，「那就每天從家裡出門時，遇到記者就抬頭挺胸、面帶笑容，全台灣300多萬票的人，赤腳不怕穿鞋，怕什麼？」

有網友在PTT政黑板以「柯文哲：我想上電視說明 但大家封殺我」發文討論，引發許多鄉民吐槽：「政論節目都說歡迎了」、「你上節目是收視率保障，沒有人想邀你？騙鬼啊！」「全世界不想要柯文哲上節目的人，只有柯文哲一個人」、「八成是幕僚不讓他去上吧」、「選舉就騙過了，還來這招」、「發通告給tmd被已讀不回啊，哪裡不給你上了」、「應該所有節目都希望他上節目說明吧！收視保證耶」、「現在媒體一定跪著柯文哲求你去上好嗎」。