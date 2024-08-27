AI之王輝達財報28日將開獎，資深分析師認為，上季營收至少要比預期高3%、超過295億美元才算利多，也才能再度帶動台股AI族群，且全球股市9月將是多事之秋，除美國8月非農就業報告、蘋果新機發表與美台央行動向，更重要的是日本自民黨27日將舉行黨魁選舉，出線者將成下任日本首相，目前以前防衞大臣石破茂呼聲最高，由於他主張強力升息升值抗通膨，一旦美元兌日圓匯率升破140元關卡，將抵消Fed降息利多，成中秋向下變盤的最大變數。

對輝達8/28財報是否再激AI股一波行情，萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，輝達上季營收財測280億美元，已高出市場預期的268億美元4％，而市場預期上季營收287億美元，又高出財測3％。

隨輝達今年股價大漲160％，漲幅佔標普500高達4分之1，市場對輝達財報的預期也不斷提高，因此實際的上季營收公布，必須明顯預期287億美元的3~4%，超過295億美元才算是財報利多，也才能再度帶動台股AI族群。（本文未完，全文見此）

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