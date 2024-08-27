高雄煉油廠西區於26日發現未爆彈的殘體，當地也是台積電正在整地的廠區。高雄市政府工務局27日說，此區在日據時期是日本海軍第六燃料廠，推測可能是美軍轟炸遺留的未爆彈。未爆彈在26日移除後，整治工程仍持續進行中，不影響台積電的工程進度。此也勾起民眾的回憶，80年前美軍對高雄地區發起大空襲，把高雄轟炸至寸草不生。

高雄大空襲發生在1944年10月12日，美軍對高雄的轟炸從那天起直到1945年8月10日才結束。空襲地區包含原高雄縣區的高雄煉油廠、高雄港和市區等地區。根據維基百科，高雄死亡1662人，失蹤15人，重傷1031人，輕傷1385人，共計死傷4093人。毀壞的房屋與廳舍無數，僅次於台南。

岡山林姓民眾表示，昔日曾經聽奶奶說過此故事，奶奶說她小時候躲過防空洞，當時奶奶只要聽到防空警報就去躲防空洞，在洞內聽到外面轟隆轟隆的響聲，直到安靜了才出來，出來只見滿目瘡痍，一些地區已經被炸彈夷為平地。

岡山眷村文化協會說，這是一段悲慘的記憶和過往，如今記得這段歷史的人不多了，希望透過耆老或民眾的口述歷史，傳承給下一代。

樹德科大通識教育學院副教授吳建德指出，雖然高雄大空襲已經過去多年，但如今兩岸局勢緊張，希望賴清德總統主政能謹慎，避免追求務實台獨而令台灣民眾陷於戰火之中。