新北三重某私立幼兒園5月爆出教保員不當對待幼生事件，家長抱怨，事發迄今3個月，園方仍未召開說明會，並利用5日舉行的陽明山畢旅，充當為受害班級的家長說明會，向教育局謊稱已召開，根本是蓄意欺騙！對此，教育局強烈譴責，23日再度嚴格要求該園應負起責任，要求今（27）日晚間再度召開說明會向該班家長清楚說明。

該私幼姓女教保員被爆出命令幼生以拱橋動作支撐身體、用簿本等物品打頭部或肢體、長時間做空手跳繩等，共有5名幼生受害，受害家長們發出聲明表示，涉案老師早在2018已遭檢舉不良行為，但園方長期協助掩蓋，甚至放任老師和助長該位師長惡劣行為，整個管理機制令人懷疑，更令人髮指！

對此，教育局發出六點聲明回應，一、教育局5月第一次接獲家長陳情幼生疑似於私立學仕幼兒園遭受不當對待，當日即依相關規定將行為人停職，及啟動調查，該案已完成調查，並經教保服務機構不適任人員認定委員會會議決議，本案因涉及體罰多名幼生，裁處行為人終身不得聘任、罰鍰60萬，並於同步公告幼兒園及行為人姓名。

二、針對幼兒園督導管理疏失部分，師生比不符、聘用未具教保資格人員從事教保服務及分科教學等違規，教育局裁處負責人12萬6千元；不當管教部分，教育局裁處負責人最高6萬元，並為維護幼生安全，勒令該園停招。

三、教育局於8月8日裁罰當下即已嚴正要求該園應召開家長說明會，妥適與家長說明違法情形、園內教保服務人員配置及後續改善措施；針對未妥適處理部分，8月16日並再度函文要求該園召開家長說明會；未料近日經家長反應後續處理情況發現該園竟然便宜行事，罔顧家長及教育局賦予的信任與責任，對此教育局強烈譴責，8月23日再度嚴格要求該園應負起責任，於8月27日晚間再度召開說明會向該班家長清楚說明。

四、教育局於5至8月間強力稽查該園，後續並將持續不定期稽查該園，確保園務管理運作，以提供幼童健康安全之學習環境；另查該園負責人與今年林口區私立幼兒園不當對待幼生案為不同之負責人。

五、教育局持續與本案幼生家長聯繫，以確認並協助家長個別需協助事項，積極協助家長申請調查報告，以利家長了解狀況；需相關法律或心理諮詢，教育局亦立即提供相關資源協助。

六、教育局嚴正重申，對於不當對待幼生行為絕對零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不怠，同時針對教保服務機構師生比不符等違法行為強力落實不定期稽查與訪視，督導全市幼兒園園務管理；並於各管道加強宣導正向管教作為，開設輔導管教、情緒管理與班級經營等相關研習，提升教保服務人員班級經營與正向管教知能，全力守護幼生就學安全。

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